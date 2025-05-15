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Новости Харькова — главное за 15 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:16   15.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 15 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:16

Ночью была тревога из-за «Шахедов»

Ночью в Харькове и области, как и во многих регионах Украины, была воздушная тревога из-за «Шахедов», запущенных российской армией. В городе сирены завыли в 03:02, а отбой дали в 04:42. В Харьковской области тревога была более продолжительной — с 00:14. Ее дали после того, как Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении вражеских БпЛА, залетевших с территории Курской области в Сумскую.

После часа ночи «Шахеды» уже были в Харьковской области. А когда стали приближаться к Харькову, в городе объявили тревогу.

В городе обошлось без взрывов. По состоянию на 07:16 воздушной тревоги нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".