Новости Харькова — главное за 15 мая: как прошла ночь

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07:16

Ночью была тревога из-за «Шахедов»

Ночью в Харькове и области, как и во многих регионах Украины, была воздушная тревога из-за «Шахедов», запущенных российской армией. В городе сирены завыли в 03:02, а отбой дали в 04:42. В Харьковской области тревога была более продолжительной — с 00:14. Ее дали после того, как Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении вражеских БпЛА, залетевших с территории Курской области в Сумскую.

После часа ночи «Шахеды» уже были в Харьковской области. А когда стали приближаться к Харькову, в городе объявили тревогу.

В городе обошлось без взрывов. По состоянию на 07:16 воздушной тревоги нет.