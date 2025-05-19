Новости Харькова — главное за 19 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Тревога длилась почти всю ночь
Большую часть ночи в Харькове и области была воздушная тревога. Ее объявили в 22:52 — из-за угрозы применения армией РФ КАБов.
Следом Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении над территорией региона вражеских БпЛА.
Беспилотники фиксировали над территорией области в течение ночи. Отбой прозвучал в 04:07. В Харькове тревогу больше не давали, а в области возобновили — с 04:23 по 05:00. По состоянию на 07:10 тревоги в регионе нет.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".