Новости Харькова — главное за 14 июня: ситуация на фронте, что выросло в цене

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

15:01

Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня

Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня. Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

В повестке дня – 29 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.

Также депутаты планируют переименовать областной центр подготовки населения к нацсопротивлению и психиатрическую больницу №3.

Кроме этого, на сессии должны внести изменения в программу развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины».

12:14

Фрукты, овощи и мясо подорожали на Харьковщине, яйца упали в цене – облстат

«Потребительские цены в Харьковской области в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,2%, с начала года – на 5,8% (по Украине по сравнению с апрелем выросли на 1,3%, с начала года – на 5,6%)», – проинформировало ГУ статистики в Харьковской области.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на фрукты (на 10,8%). Также подорожало мясо (на 6,6%). Прибавили в цене овощи (на 6,5%), а также макаронные изделия (на 2,2%). Кроме того, подорожали хлеб и безалкогольные напитки.

При этом подешевели яйца (на 10,9%). Снизились цены на одежду и обувь (на 1,3%), топливо (на 1,2%), железнодорожный пассажирский транспорт (на 1%), фармпродукцию (на 0,8%) и масло (на 0,3%).

09:07

Пострадавших за сутки на Харьковщине нет, чем били россияне – Синегубов

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадавших нет, уточнил Синегубов.

По региону ударили шесть КАБов, ФАБ-1500, четыре БпЛА типа «Герань-2» и FPV-дрон.

«В Купянском районе повреждены многоквартирный дом, восемь частных домов (г. Купянск); в Изюмском районе повреждены частные дома, два админздания, гостиница, три автомобиля (г. Изюм)», — отметил глава ХОВА.

08:20

Враг бил по Харьковщине из авиации, было не менее 11 атак: Генштаб на 08:00

За прошедшие сутки авиаударам подверглись районам населенных пунктов Скорики, Гороховатка и Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир (Харьковская область), Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

06:57

В Изюме ночью зафиксировали четыре «прилета» вражеских БпЛА типа «Шахед»

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация около 03:00.

«В результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. В медучреждения никто не обращался», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области начали предупреждать с 23:39.

Уже в 00:05 угроза беспилотников была для Харькова. Взрывов в областном центре не было.

Отбой в Харькове и области раздался в 04:07.