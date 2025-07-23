Новости Харькова — главное за 23 июля: как прошла ночь

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07:05

Почему ночью в Харьковской области звучала тревога – информация ВСУ

В 23:02 в Харькове и области прозвучала тревога – на севере региона появились российские БпЛА.

Беспилотники атаковали регион до 03:08 – тогда прозвучал отбой. Уже утром, в 05:39, тревога прозвучала вновь – как уточнили защитники неба, на северо-востоке зафиксировали активность вражеской авиации.

По состоянию на 07:05 Харьковщина все еще «красная».