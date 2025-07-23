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Новости Харькова — главное за 23 июля: как прошла ночь

Украина 07:09   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 23 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Почему ночью в Харьковской области звучала тревога – информация ВСУ

В 23:02 в Харькове и области прозвучала тревога – на севере региона появились российские БпЛА.

Беспилотники атаковали регион до 03:08 – тогда прозвучал отбой. Уже утром, в 05:39,  тревога прозвучала вновь – как уточнили защитники неба, на северо-востоке зафиксировали активность вражеской авиации.

По состоянию на 07:05 Харьковщина все еще «красная».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".