Новини Харкова — головне за 23 липня: як минула ніч

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07:05

Чому вночі на Харківщині лунала тривога – інформація ЗСУ

О 23:02 у Харкові та області пролунала тривога – на півночі регіону з’явилися російські БпЛА.

Безпілотники атакували регіон до 03:08 – тоді пролунав відбій. Вже вранці, о 05:39, тривога пролунала знову – як уточнили захисники неба, на північному сході зафіксували активність ворожої авіації.

Станом на 07:05 Харківщина все ще “червона”.