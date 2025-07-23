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Новини Харкова — головне за 23 липня: як минула ніч

Україна 07:09   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 23 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Чому вночі на Харківщині лунала тривога – інформація ЗСУ

О 23:02 у Харкові та області пролунала тривога – на півночі регіону з’явилися російські БпЛА.

Безпілотники атакували регіон до 03:08 – тоді пролунав відбій. Вже вранці, о 05:39, тривога пролунала знову – як уточнили захисники неба, на північному сході зафіксували активність ворожої авіації.

Станом на 07:05 Харківщина все ще “червона”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 07:09;

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