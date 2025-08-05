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Новости Харькова — главное 5 августа: как прошла ночь

Украина 07:07   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 5 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Летали КАБы и беспилотники – почему ночью объявляли тревоги

В 01:40 в Харькове и области прозвучала тревога – на регион полетели вражеские БпЛА. 

Еще несколько часов Харьковщину продолжили атаковать беспилотники, а в 03:20 россияне выпустили КАБы. 

Отбой тревоги дали уже утром – в 04:45.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".