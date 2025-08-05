Новости Харькова — главное 5 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Летали КАБы и беспилотники – почему ночью объявляли тревоги
В 01:40 в Харькове и области прозвучала тревога – на регион полетели вражеские БпЛА.
Еще несколько часов Харьковщину продолжили атаковать беспилотники, а в 03:20 россияне выпустили КАБы.
Отбой тревоги дали уже утром – в 04:45.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".