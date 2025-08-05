Новости Харькова — главное 5 августа: как прошла ночь

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07:07

Летали КАБы и беспилотники – почему ночью объявляли тревоги

В 01:40 в Харькове и области прозвучала тревога – на регион полетели вражеские БпЛА.

Еще несколько часов Харьковщину продолжили атаковать беспилотники, а в 03:20 россияне выпустили КАБы.

Отбой тревоги дали уже утром – в 04:45.