Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч

Україна 07:07   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Літали КАБи та безпілотники – чому вночі оголошували тривоги

О 01:40 у Харкові та області пролунала тривога – на регіон полетіли ворожі БпЛА. 

Ще кілька годин Харківщину продовжили атакувати безпілотники, а о 03:20 росіяни випустили КАБи. 

Відбій тривоги дали вже вранці о 04:45.

Читайте також: Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW
Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW
05.08.2025, 07:35
Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч
05.08.2025, 07:07
Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії
05.08.2025, 06:00
Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу
Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу
04.08.2025, 20:53
Новини Харкова — головне 4 серпня: що з “Гоптівкою”, візит Зеленського
Новини Харкова — головне 4 серпня: що з “Гоптівкою”, візит Зеленського
04.08.2025, 21:37
У СОУ на Харківщині є мобільні роботи, у ЗС РФ – антидронові плащі
У СОУ на Харківщині є мобільні роботи, у ЗС РФ – антидронові плащі
04.08.2025, 20:21

Новини за темою:

21:37
Новини Харкова — головне 4 серпня: що з “Гоптівкою”, візит Зеленського
21:31
Новини Харкова — головне за 3 серпня: напад на ветерана ЗСУ
22:07
Новини Харкова — головне за 1 серпня: катакомби виявили в центрі, “приліт”
22:20
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
22:18
Новини Харкова — головне за 28 липня: обмежили рух електричок у бік кордону

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".