Новости Харькова — главное 11 сентября: как прошла ночь

Украина 08:28   11.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 11 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:28

Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС

Семь пожаров начались из-за обстрелов в Берестинском, Изюмском и Купянском районах, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три из них связаны с пожарами в экосистемах.

Также в Боровой из-за ударов из РСЗО горели нежилые постройки и сухая трава. Уже днем это же село вновь попало под атаку РФ. На этот раз россияне выпустили вражеский дрон. Он упал на частный дом, после чего начался пожар на площади 90 квадратных метров.

Кроме того, в области были такие возгорания:

– в селе Подлиман Изюмского района горел камыш на площади 1.5 га;
– в селе Бабенково Изюмского района горела трава на площади 800 кв;
– в селе Грушевка Купянского района горела трава на площади 2 га;
– в селе Высокое Берестинского района горела трава на площади 10 кв;
– в селе Плоское Купянского района горел комбайн на площади 3 кв.

Всего за сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах на площади 9,8 гектара.

08:12

Генштаб: враг вновь активизировался на севере Харьковщины, за сутки – 16 атак

В утренней сводке 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были за сутки в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 16 штурмов россиян возле Волчанска,

На Купянском – враг наступал четыре раза около Мирового, Купянска и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, применил 44 ракеты и сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 91 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

07:08

Ночью были пуски авиабомб, над Харьковщиной вновь летали беспилотники

По данным мониторинговых ТГ-каналов, Из-за угрозы применения баллистики в 02:24 на Харьковшине объявили тревогу. До этого в воздушных силах ВСУ предупреждали о российских БпЛА, которые появились в Харьковской области. Беспилотники двигались через Старый Салтов и Шевченково.

В 03:02 объявили отбой тревоги. А уже в 04:17 ее возобновили. На этот раз, из-за угрозы авиаобстрела. Бомбы полетели в сторону Золочева/Богодуховского района.

В 04:59 дали отбой и по состоянию на 07:08 в Харькове и области «тихо».

Читайте также: Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
