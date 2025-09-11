Новини Харкова — головне 11 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:28

Що горіло в області внаслідок ударів росіян, розповіли у ДСНС

Сім пожеж розпочалися через обстріли в Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Три з них пов’язані із пожежами в екосистемах.

Також у Боровій через удари із РСЗВ горіли нежитлові будівлі та суха трава. Вже вдень це село знову потрапило під атаку РФ. На цей раз росіяни випустили ворожий дрон. Він упав на приватний будинок, після чого розпочалася пожежа на площі 90 квадратних метрів.

Крім того, в області були такі загоряння:

– у селі Підлиман Ізюмського району горів очерет на площі 1,5 га;

– у селі Бабенкове Ізюмського району горіла трава на площі 800 м. кв;

– у селі Грушівка Куп’янського району горіла трава на площі 2 га;

– у селі Високе Берестинського району горіла трава на площі 10 м. кв;

– у селі Плоске Куп’янського району горів комбайн на площі 3 м. кв.

Усього за добу рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах на площі 9,8 га.

08:12

Генштаб: ворог знову активізувався на півночі Харківщини, за добу – 16 атак

У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були за добу на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 16 штурмів росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському – ворог наступав чотири рази біля Мирового, Куп’янська та Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у ГШ.

07:08

Вночі були пуски авіабомб, над Харківщиною знову літали безпілотники

За даними моніторингових ТГ-каналів, через загрозу застосування балістики о 02:24 на Харківщині оголосили тривогу. До цього в повітряних силах ЗСУ попереджали про російські БпЛА, які з’явилися на Харківщині. Безпілотники рухалися через Старий Салтів та Шевченкове.

О 03:02 оголосили відбій тривоги. А вже о 04.17 її відновили. Цього разу через загрозу авіаобстрілу. Бомби полетіли у бік Золочева/Богодухівського району.

О 04:59 дали відбій і станом на 07:08 у Харкові та області «тихо».