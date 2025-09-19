Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:10

О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ

О том, как прошли сутки на Харьковщине рассказал Генштаб в сводке за 19 сентября.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 15 атак россиян возле Глубокого, Волчанских Хуторов и Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов врага около Купянска, Кондрашовки и Новоосиново. Также оккупанты пытались наступать в направлении Боровой.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4672 дронов-камикадзе и произвели 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:25

РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW

О планах оккупантов рассказали в сводке 19 сентября в Институте изучения войны (ISW).

Так российский блогер сообщил, что оккупанты проводят диверсионные операции на Великобурлукском направлении, чтобы распылить украинские резервы.

«Но предположил, что эти атаки могут перерасти в полноценные наступательные операции, чтобы угрожать флангу или тылу украинских войск на харьковском направлении и потенциально вблизи Чугуева (юго-восточнее Харькова)», – передают аналитики.

Кроме того, россияне заявили об оккупации Отрадного, а также продвинулись около Мелового и Хатнего. Однако пока что эксперты не подтверждают эту информацию.

В ISW также констатировали, что неизменной ситуация осталась и на других направлениях – Южно-Слобожанском, Боровском и Купянском.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от Тищенковки (к северо-западу от Купянска), к северу от Кондрашовки (к северу от Купянска), вблизи Голубовки (к северо-востоку от Купянска) и вблизи Степной Новоселовки (на Степановой Новоселовке)», – передают в Институте изучения войны.