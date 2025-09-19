Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту

Україна 08:10   19.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:10

Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ

Про те, як минула доба на Харківщині, розповів Генштаб у зведенні за 19 вересня.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 15 атак росіян біля Глибокого, Вовчанських Хуторів та Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів ворога біля Куп’янська, Кіндрашівки та Новоосинового. Також окупанти намагалися наступати у напрямку Борової.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

07:25

РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW

Про плани окупантів розповіли у зведенні 19 вересня в Інституті вивчення війни (ISW).

Так російський блогер повідомив, що окупанти проводять диверсійні операції на Великобурлуцькому напрямку, щоб розпорошити українські резерви.

“Але припустив, що ці атаки можуть перерости у повноцінні наступальні операції, щоб загрожувати флангу або тилу українських військ на харківському напрямку та потенційно поблизу Чугуєва (південний схід від Харкова)”, – передають аналітики.

Крім того, росіяни заявили про окупацію Одрадного, а також просунулися біля Мілового та Хатнього. Однак поки що експерти не підтверджують цієї інформації.

В ISW також констатували, що незмінною ситуація залишилася і на інших напрямках – Південно-Слобожанському, Борівському та Куп’янському.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), поблизу Голубівки (на північний схід від Куп’янська) і поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ
Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ
19.09.2025, 08:06
РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW
РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW
19.09.2025, 07:18
Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту
Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту
19.09.2025, 08:10
На Харківщині знову зважуватимуть фури: на яких трасах повернули контроль
На Харківщині знову зважуватимуть фури: на яких трасах повернули контроль
19.09.2025, 07:38
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
19.09.2025, 06:00
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18

Новини за темою:

23:00
Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня
23:00
«Шахеди» розліталися вдень над Харковом — підсумки 17 вересня
22:16
Новини Харкова — головне 17 вересня: що в Куп’янську, загиблий у Слатиному
23:00
«Герань» вдарила поруч із ринком у Харкові – підсумки 16 вересня
22:05
Новини Харкова — головне 16 вересня: удар по фармуніверситету, постраждалі

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".