Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере

Украина 08:15   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:15

О 12 боях в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ

О том, где ВСУ отбивали атаки врага на Харьковщине, рассказали утром 3 октября в Генштабе ВСУ.

На севере области враг пытался прорваться девять раз в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении интенсивность боев несколько уменьшилась. Противник атаковал позиции украинских защитников три раза около Купянска и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестокновения. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4606 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

07:33

В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова

Согласно полученным геолокационным кадрам, ВС РФ оккупировали часть территорий на Южно-Слобожанском направлении. Так по данным аналитиков, враг продвинулся на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода. Предприятие находится в северо-западной части города. Также бои шли возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.

«1 и 2 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска близ Голубовки; и северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки и Каменки, а также в направлении Колодезного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Голубовки и Кондрашовки (к северо-западу от Купянска)», – отметили эксперты.

Кроме того, российские блогеры писали, что ВС РФ якобы продвинулись на Боровском направлении возле Боровской Андреевки. Но эту информацию аналитики не подтверждают.

Читайте также: Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
