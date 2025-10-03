Новини Харкова – головне 3 жовтня: ЗС РФ просунулися на півночі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:15

Про 12 боїв у Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ

Про те, де ЗСУ відбивали атаки ворога на Харківщині, розповіли вранці 3 жовтня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог намагався прорватися дев’ять разів у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку інтенсивність боїв дещо зменшилась. Противник атакував позиції українських захисників тричі біля Куп’янська та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

07:33

В ISW зафіксували просування РФ на півночі від Харкова

Згідно з отриманими геолокаційними кадрами, ЗС РФ окупували частину територій на Південно-Слобожанському напрямку. Так, за даними аналітиків, ворог просунувся на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу. Підприємство знаходиться у північно-західній частині міста. Також бої точилися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.

«1 та 2 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; та на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки та Кам’янки, а також у напрямку Колодязного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Голубівки та Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська)», – зазначили експерти.

Крім того, російські блогери писали, що ЗС РФ нібито просунулися на Борівському напрямку біля Борівської Андріївки. Але цю інформацію аналітики не підтверджують.