Новости Харькова – главное за 24 октября: что происходит на фронте в области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:15

Накануне вечером россияне сбросили КАБ вблизи села Светличное Золочевской громады

Авиабомба упала недалеко от населенного пункта 23 октября около 22:00, – передает издание «Заря».

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало», – отметили в сообщении

08:11

За сутки на Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – данные Генштаба на 08:00

По информации Генштаба ВСУ, бои шли на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях,

На севере области враг пытался прорваться 11 раз в районе Волчанска. А на Купянском – украинские защитники отбили четыре штурма РФ в районе Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

07:44

ГСЧС: 16-летняя девочка пострадала в пожаре – она госпитализирована с ожогами

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 11 пожаров, два из них – возникли из-за российских обстрелов.

Так возгорания в результате «прилетов» бушевали в Лозовском районе области.

А в поселке Кегичевка Берестинского района горела квартира в трехэтажном доме.

«На место происшествия было направлено оперативное отделение Службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных установлено, что на кухне в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 5 м кв. В результате пожара пострадала 16-летняя девочка. С ожогами она была госпитализирована в больницу. Причина возникновения возгорания устанавливается», – пишут в ГСЧС.

Также пиротехники выявили и изъяли 121 единицу взрывоопасных предметов.

07:29

ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы

В сводке Института изучения войны (ISW) за 24 октября говорится о проблемах оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Аналитики пишут: российские блогеры негодуют – жалуются на недостаточную подготовку солдат ВС РФ, а также преувеличение успехов, о которых сообщают командиры, в районе Синельниково.

«Блогер утверждал, что сумма успехов, указанных в этих российских отчетах, будь они правдивыми, свидетельствовала бы о том, что российские войска продвинулись примерно на 11 километров в районе Синельниково с 1 сентября, но на самом деле линия фронта не изменилась», – акцентируют блогеры из РФ.

Кроме того, они утверждают, что командование отправляет на фронт плохо обученных солдат, а также раненых и больных военных.

Тем временем россияне смогли продвинуться на Купянском направлении.

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись севернее Купянска вдоль Южной железной дороги и в западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска)», – пишут в ISW.

Однако информацию россиян о продвижении ВС РФ в центральной части Купянска, о которой ранее писал враг, в Институте изучения войны пока что не подтверждают.