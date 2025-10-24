Новини Харкова – головне за 24 жовтня: що відбувається на фронті в області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:15

Напередодні ввечері росіяни скинули КАБ поблизу села Світлічне Золочівської громади

Авіабомба впала неподалік населеного пункту 23 жовтня близько 22:00, – передає видання “Зоря”.

“За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило”, – зазначили в повідомленні.

08:11

За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, бої йшли на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках,

На півночі області ворог намагався прорватися 11 разів у районі Вовчанська. А на Куп’янському – українські захисники відбили чотири штурми РФ у районі Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

07:44

ДСНС: 16-річна дівчинка постраждала в пожежі – вона госпіталізована з опіками

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 11 пожеж, дві з них виникли через російські обстріли.

Так загоряння внаслідок “прильотів” вирували в Лозівському районі області.

А у селищі Кегичівка Берестинського району горіла квартира у триповерховому будинку.

“До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв. Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – повідомили у ДСНС.

Також піротехніки виявили та вилучили 121 одиницю вибухонебезпечних предметів.

07:29

ISW: росіяни знову просунулися в Куп’янську, а на півночі у ворога є проблеми

У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 24 жовтня йдеться про проблеми окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Аналітики пишуть: російські блогери обурюються – скаржаться на недостатню підготовку солдатів ЗС РФ, а також перебільшення успіхів, про які повідомляють командири в районі Синельникового.

“Блогер стверджував, що сума поступових успіхів, зазначених у цих російських звітах, якби вони були правдивими, свідчила б про те, що російські війська просунулися приблизно на 11 кілометрів у районі Синельникового з 1 вересня, але насправді лінія фронту не змінилася”, – акцентують блогери з РФ.

Крім того, вони стверджують, що командування відправляє на фронт погано навчених солдатів, а також поранених та хворих військових.

Тим часом росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку.

“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Куп’янська вздовж Південної залізниці та у західній Дворічній (на північний схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.

Однак інформацію росіян про просування ЗС РФ у центральній частині Куп’янська, про яку раніше писав ворог, в Інституті вивчення війни поки що не підтверджують.