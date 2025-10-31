Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады

Происшествия 08:45   31.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:45

Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ на 08:00, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали две атаки РФ. Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции СОУ 13 раз. Украинские защитники отбивали наступления россиян около Купянска, Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения. Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

07:34

Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле

Ночью 31 октября РФ атаковала Лозовскую громаду, сообщил мэр Сергей Зеленский.

Под обстрелами оказалась критическая инфраструктура. На данный момент специалисты продолжают оценивать повреждения, в частности – устанавливают объемы разрушений жилого фонда. По информации городского головы, значительная часть жителей остались без света. А вот ситуацию с водоснабжением стабилизировали – смогли предусмотреть достаточный объем альтернативного питания и топлива.

«Большое беспокойство вызывает начало отопительного сезона, а также состояние тепло и водосетей, которые уже ежедневно страдают от обстрелов», – добавил Зеленский.

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине дважды. Вначале в 23:07 – из-за угрозы применения баллистики. Отбой прозвучал в 00:01. А через два часа тревогу объявили повторно – в Воздушных силах ВСУ зафиксировали новую угрозу – регион начали атаковать БпЛА. По состоянию на 07:17 в Харькове и области «тихо».

В АО «Укрзалізниця» назвали ночь «тяжелой». Под атакой РФ оказалась железнодорожная инфраструктура в Сумской и Харьковской областях.

«Повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика», – отметили железнодорожники.

Читайте также: Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
30.10.2025, 20:29
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2025, 18:27
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 21:43
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
30.10.2025, 17:54
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине
31.10.2025, 08:15

Новости по теме:

30.10.2025
Теракт планировали в Харькове, копа протащили по асфальту — итоги 30 октября
30.10.2025
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
29.10.2025
Ответ ВСУ Путину о Купянске, где на Харьковщине дали тепло – итоги 29 октября
29.10.2025
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
28.10.2025
Стартовал отопительный, DeepState сообщает об успехах РФ — итоги 28 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".