Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:45

Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ на 08:00, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали две атаки РФ. Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции СОУ 13 раз. Украинские защитники отбивали наступления россиян около Купянска, Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения. Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

07:34

Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле

Ночью 31 октября РФ атаковала Лозовскую громаду, сообщил мэр Сергей Зеленский.

Под обстрелами оказалась критическая инфраструктура. На данный момент специалисты продолжают оценивать повреждения, в частности – устанавливают объемы разрушений жилого фонда. По информации городского головы, значительная часть жителей остались без света. А вот ситуацию с водоснабжением стабилизировали – смогли предусмотреть достаточный объем альтернативного питания и топлива.

«Большое беспокойство вызывает начало отопительного сезона, а также состояние тепло и водосетей, которые уже ежедневно страдают от обстрелов», – добавил Зеленский.

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине дважды. Вначале в 23:07 – из-за угрозы применения баллистики. Отбой прозвучал в 00:01. А через два часа тревогу объявили повторно – в Воздушных силах ВСУ зафиксировали новую угрозу – регион начали атаковать БпЛА. По состоянию на 07:17 в Харькове и области «тихо».

В АО «Укрзалізниця» назвали ночь «тяжелой». Под атакой РФ оказалась железнодорожная инфраструктура в Сумской и Харьковской областях.

«Повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика», – отметили железнодорожники.