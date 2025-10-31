Live
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади

Події 08:45   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:45

Складніше було на Куп’янському напрямку – як минула доба на Харківщині

За інформацією Генштабу ЗСУ на 08:00, протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дві атаки РФ. Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ 13 разів. Українські захисники відбивали наступи росіян біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Піщаного та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

07:34

Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло

Вночі 31 жовтня РФ атакувала Лозовську громаду, повідомив мер Сергій Зеленський.

Під обстрілами опинилася критична інфраструктура. Наразі фахівці продовжують оцінювати пошкодження, зокрема – встановлюють обсяги руйнувань житлового фонду. За інформацією міського голови, значна частина мешканців залишилася без світла. А ось ситуацію з водопостачанням стабілізували – змогли передбачити достатній обсяг альтернативного харчування та палива.

“Велике занепокоєння викликає початок опалювального сезону, а також стан тепло та водомереж, які вже ледь не щодня страждають від обстрілів“, – додав Зеленський.

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині двічі. Спочатку о 23:07 – через загрозу застосування балістики. Відбій пролунав о 00:01. А за дві години тривогу оголосили повторно – у Повітряних силах ЗСУ зафіксували нову загрозу – регіон почали атакувати БпЛА. Станом на 07:17 у Харкові та області “тихо”.

В АТ “Укрзалізниця” назвали ніч “важкою”. Під атакою РФ опинилася залізнична інфраструктура на Сумщині та Харківщині.

“Пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка”, – зазначили залізничники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
