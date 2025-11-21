Новости Харькова — главное 21 ноября: враг атаковал город

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

О 12 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – где атаковала РФ

Утром 21 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток враг пытался прорваться в Харьковской области 12 раз.

На Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции СОУ шесть раз в районе Синельниково и Волчанска. А на Купянском – украинские защитники отбили шесть атак врага возле Купянска, Песчаного и Новоплатоновки.

Также россияне сбросили авиабомбу на Катериновку.

«Всего за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

07:30

Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов

Российский беспилотник ударил по городу около 01:00. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой оказался Слободской район.

Вскоре городской голова добавил: специалисты установили, что тип БпЛА – «Гербера».

«К счастью, без повреждений и без пострадавших», – отметил Терехов.

Тревога в Харькове и области звучала этой ночью с 00:06. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: на регион летят беспилотники. Под угрозой оказался Харьков, Безлюдовка, Бирки и Слобожанское.

Вскоре на город потела новая группа БпЛА.

В 01:16 на границе Харьковской и Донецкой областей вновь появились беспилотники.

Тревога на Харьковщине звучала до 03:05. После – прозвучал отбой и до самого утра новых угроз для города не было.