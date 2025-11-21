Новини Харкова — головне 21 листопада: ворог атакував місто
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:30
Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов
Російський безпілотник ударив по місту близько 01:00. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою опинився Слобідський район.
Незабаром міський голова додав: фахівці встановили, що тип БпЛА – “Гербера”.
“На щастя, без пошкоджень та без постраждалих”, – зазначив Терехов.
Тривога в Харкові та області звучала цієї ночі з 00:06. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: на регіон летять безпілотники. Під загрозою опинилися Харків, Безлюдівка, Бірки та Слобожанське.
Незабаром на місто потіла нова група БпЛА.
О 01:16 на кордоні Харківської та Донецької областей знову з’явилися безпілотники.
Тривога на Харківщині лунала до 03:05. Після – пролунав відбій і до ранку нових загроз для міста не було.
Читайте також: Сьогодні 21 листопада 2025 року: яке свято і день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 21 листопада: ворог атакував місто», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 08:17;