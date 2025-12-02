Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:12

Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей был 21 оперативный выезд. Девять раз сотрудники ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров. Четыре из них — начались в результате вражеских обстрелов. Враг бил по Богодуховскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.

В результате обстрелов в селе Башиловка загорелся частный дом.

«В Печенежской громаде горели семь дачных и один жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, баня, беседка и легковой автомобиль. Пострадала женщина», – уточнили спасатели.

После «прилетов» также пылал магазин в селе Полковая Никитовка, добавили в ГСЧС.

Также в ГСЧС проинформировали, что взрывотехники выявили и обезвредили 48 единиц взрывоопасных предметов.

07:32

СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW

В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях.

Так, по предварительной информации, ВСУ удерживают или смогли продвинуться в северной части Куриловки – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

«30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Глушковки», – уточнили эксперты.

Также некоторые успехи СОУ аналитики зафиксировали и на Боровском направлении.

«Уточнение территорий, на которые претендует Россия: 30 ноября связанный с Кремлем российский блогер намекнул, что украинские войска удерживают позиции в Богуславке (на севере Боровой), районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», – передают в ISW.

Кроме того, в Институте изучения войны не подтверждают информацию врага о том, что российские войска якобы продвинулись на севере от Боровской Андреевки.

Тем временем ситуация на другие направлениях – Южно-Слобожанском и Великобурлукском, – осталась без изменений, добавили в ISW.