Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:12
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей был 21 оперативный выезд. Девять раз сотрудники ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров. Четыре из них — начались в результате вражеских обстрелов. Враг бил по Богодуховскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.
В результате обстрелов в селе Башиловка загорелся частный дом.
«В Печенежской громаде горели семь дачных и один жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, баня, беседка и легковой автомобиль. Пострадала женщина», – уточнили спасатели.
После «прилетов» также пылал магазин в селе Полковая Никитовка, добавили в ГСЧС.
Также в ГСЧС проинформировали, что взрывотехники выявили и обезвредили 48 единиц взрывоопасных предметов.
07:32
СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW
В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях.
Так, по предварительной информации, ВСУ удерживают или смогли продвинуться в северной части Куриловки – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
«30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Глушковки», – уточнили эксперты.
Также некоторые успехи СОУ аналитики зафиксировали и на Боровском направлении.
«Уточнение территорий, на которые претендует Россия: 30 ноября связанный с Кремлем российский блогер намекнул, что украинские войска удерживают позиции в Богуславке (на севере Боровой), районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», – передают в ISW.
Кроме того, в Институте изучения войны не подтверждают информацию врага о том, что российские войска якобы продвинулись на севере от Боровской Андреевки.
Тем временем ситуация на другие направлениях – Южно-Слобожанском и Великобурлукском, – осталась без изменений, добавили в ISW.
Читайте также: Сегодня 2 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 08:12;