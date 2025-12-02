Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:12

Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. Дев’ять разів працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них почалися внаслідок ворожих обстрілів. Ворог бив по Богодухівському, Чугуївському та Лозівському районах.

Внаслідок обстрілів у селі Башилівка загорівся приватний будинок.

“У Печенізькій громаді горіли сім дачних та один житловий будинок, гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. Постраждала жінка”, – уточнили рятувальники.

Після «прильотів» також палала крамниця у селі Полкова Микитівка, додали у ДСНС.

Також у ДСНС поінформували, що вибухотехніки виявили та знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:32

СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW

У зведенні 2 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що в українських захисників є успіхи на Куп’янському та Борівському напрямах.

Так, за попередньою інформацією, ЗСУ утримують чи змогли просунутися у північній частині Курилівки – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.

“30 листопада та 1 грудня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Глушківки”, – уточнили експерти.

Також деякі успіхи СОУ аналітики зафіксували на Борівському напрямку.

“Уточнення територій, на які претендує Росія: 30 листопада пов’язаний з Кремлем російський блогер натякнув, що українські війська утримують позиції в Богуславці (на півночі від Борової), районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська”, – передають в ISW.

Крім того, в Інституті вивчення війни не підтверджують інформацію ворога про те, що російські війська нібито просунулися на північ від Борівської Андріївки.

Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому – залишилася без змін, додали в ISW.