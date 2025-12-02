Live

Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині

Суспільство 08:12   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:12

Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. Дев’ять разів працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них почалися внаслідок ворожих обстрілів. Ворог бив по Богодухівському, Чугуївському та Лозівському районах.

Внаслідок обстрілів у селі Башилівка загорівся приватний будинок.

“У Печенізькій громаді горіли сім дачних та один житловий будинок, гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. Постраждала жінка”, – уточнили рятувальники.

Після «прильотів» також палала крамниця у селі Полкова Микитівка, додали у ДСНС.

Також у ДСНС поінформували, що вибухотехніки виявили та знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:32

СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW

У зведенні 2 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що в українських захисників є успіхи на Куп’янському та Борівському напрямах.

Так, за попередньою інформацією, ЗСУ утримують чи змогли просунутися у північній частині Курилівки – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.

“30 листопада та 1 грудня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Глушківки”, – уточнили експерти.

Також деякі успіхи СОУ аналітики зафіксували на Борівському напрямку.

“Уточнення територій, на які претендує Росія: 30 листопада пов’язаний з Кремлем російський блогер натякнув, що українські війська утримують позиції в Богуславці (на півночі від Борової), районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська”, – передають в ISW.

Крім того, в Інституті вивчення війни не підтверджують інформацію ворога про те, що російські війська нібито просунулися на північ від Борівської Андріївки.

Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому – залишилася без змін, додали в ISW.

Читайте також: Сьогодні 2 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
02.12.2025, 08:08
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
02.12.2025, 06:00
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
02.12.2025, 08:12
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
02.12.2025, 07:22
Велика евакуація з Куп’янська, ворог просувається – підсумки 1 грудня
Велика евакуація з Куп’янська, ворог просувається – підсумки 1 грудня
01.12.2025, 23:08

Новини за темою:

01.12.2025
Велика евакуація з Куп’янська, ворог просувається – підсумки 1 грудня
30.11.2025
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
29.11.2025
Новини Харкова – головне за 29 листопада: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих
28.11.2025
Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада
28.11.2025
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ, вечірні “прильоти”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 08:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".