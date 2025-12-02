Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:12
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. Дев’ять разів працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них почалися внаслідок ворожих обстрілів. Ворог бив по Богодухівському, Чугуївському та Лозівському районах.
Внаслідок обстрілів у селі Башилівка загорівся приватний будинок.
“У Печенізькій громаді горіли сім дачних та один житловий будинок, гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. Постраждала жінка”, – уточнили рятувальники.
Після «прильотів» також палала крамниця у селі Полкова Микитівка, додали у ДСНС.
Також у ДСНС поінформували, що вибухотехніки виявили та знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:32
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
У зведенні 2 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що в українських захисників є успіхи на Куп’янському та Борівському напрямах.
Так, за попередньою інформацією, ЗСУ утримують чи змогли просунутися у північній частині Курилівки – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.
“30 листопада та 1 грудня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Глушківки”, – уточнили експерти.
Також деякі успіхи СОУ аналітики зафіксували на Борівському напрямку.
“Уточнення територій, на які претендує Росія: 30 листопада пов’язаний з Кремлем російський блогер натякнув, що українські війська утримують позиції в Богуславці (на півночі від Борової), районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська”, – передають в ISW.
Крім того, в Інституті вивчення війни не підтверджують інформацію ворога про те, що російські війська нібито просунулися на північ від Борівської Андріївки.
Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому – залишилася без змін, додали в ISW.
Читайте також: Сьогодні 2 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: головні новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 08:12;