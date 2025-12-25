Новости Харькова — главное за 25 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:24

В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска

О продвижении врага в Волчанске сообщили аналитики DeepState в ночь на 25 декабря.

На картах эксперты отметили, что враг оккупировал земли в южной части города.

07:24

Три раза за ночь объявляли тревогу в Харькове

Тревога этой ночью звучала трижды. Вначале в 01:04 – из-за беспилотника, который двигался в сторону Золочева и Старого Мерчика, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Угроза обстрела сохранялась в течение часа – в 02:01 в Харькове прозвучал отбой. Тревогу возобновили в 03:06. На этот раз, по информации украинских защитников, на Харьковщину полетели КАБы.

Тем временем угроза ударов авиабомбами и БпЛА возникла для центральных и южных областей. В 03:45 объявили отбой. А в 04:25 в Харькове вновь прозвучала тревога. Однако о новых пусках не писали ни защитники неба, ни мониторинговые ТГ-каналы. Отбой дали в 04:30.