Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч

Україна 08:24   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:24

У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська

Про просування ворога у Вовчанську повідомили аналітики DeepState у ніч проти 25 грудня.

На картах експерти відмітили, що ворог окупував землі в південній частині міста.

07:24

Тричі за ніч оголошували тривогу в Харкові

Тривога цієї ночі лунала тричі. Спочатку о 01:04 – через безпілотник, який рухався у бік Золочева та Старого Мерчика, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загроза обстрілу зберігалася протягом години – о 02:01 у Харкові пролунав відбій. Тривогу відновили о 03:06. На цей раз, за ​​інформацією українських захисників, на Харківщину полетіли КАБи.

Тим часом загроза ударів авіабомбами та БпЛА виникла для центральних та південних областей. О 03:45 оголосили відбій. А о 04:25 у Харкові знову пролунала тривога. Однак про нові запуски не писали ані захисники неба, ані моніторингові ТГ-канали. Відбій дали о 04:30.

Читайте також: Сьогодні 25 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
