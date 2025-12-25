Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:24
У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська
Про просування ворога у Вовчанську повідомили аналітики DeepState у ніч проти 25 грудня.
На картах експерти відмітили, що ворог окупував землі в південній частині міста.
07:24
Тричі за ніч оголошували тривогу в Харкові
Тривога цієї ночі лунала тричі. Спочатку о 01:04 – через безпілотник, який рухався у бік Золочева та Старого Мерчика, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Загроза обстрілу зберігалася протягом години – о 02:01 у Харкові пролунав відбій. Тривогу відновили о 03:06. На цей раз, за інформацією українських захисників, на Харківщину полетіли КАБи.
Тим часом загроза ударів авіабомбами та БпЛА виникла для центральних та південних областей. О 03:45 оголосили відбій. А о 04:25 у Харкові знову пролунала тривога. Однак про нові запуски не писали ані захисники неба, ані моніторингові ТГ-канали. Відбій дали о 04:30.
