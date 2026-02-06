Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

14:49

Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю

За неделю в Харькове зафиксировали 886 случаев, когда пассажиры застряли в кабинах лифта. Как сообщили в Харьковском горсовете, в основном такие случаи возникали из-за аварийных отключений света и перепадов напряжения. Горожан призывают прислушиваться к официальным объявлениям и ограничить пользование лифтами во время повышенной опасности.

13:16

Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске

На Северо-Слобожанском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с журналистами, передает издание «Главком».

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону, однако, говорит главнокомандующий, благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не добился. Ситуация и положение войск остаются стабильными, враг несет потери.

На Купянском направлении ситуация без изменений, продолжил Сырский. Несмотря на очередные заявления руководства ВС РФ о якобы взятии Купянска под контроль, реальное положение дел не изменилось. В городе остаются диверсионные группы противника численностью 40-50 человек.

СОУ проводят контрдиверсионные мероприятия, россияне несут постоянные потери.

При этом, отметил он, ситуацию усложняет активное применение врагом БпЛА на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 км и больше.

Главнокомандующий заявил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.

11:32

Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 157 украинских защитников, которые вернулись из российского плена в рамках обмена, семь жителей Харьковщины. Украинские военные родом из Харькова, Чугуева, Изюма, Харьковского и Богодуховского районов.

08:57

Шесть человек пострадали: Синегубов о последствиях ударов по региону

За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Бахтин Боровской громады пострадали 54-летняя и 65-летняя женщина; в пос. Краснопавловка Лозовской громады пострадали 50-летний и 65-летний мужчины, 44-летняя и 49-летняя женщины», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

три РСЗО;

два БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов в Харькове повреждены электросети, в Харьковском районе «прилетело» по частному дому, в Богодуховском – по авто.

«В Купянском районе повреждены АЗС (с. Огурцовка), электросети (с. Волошская Балаклея), в Изюмском районе повреждены три автомобиля (с. Бахтин); в Чугуевском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Шестаково), частный дом, комбайн, грузовой автомобиль (с. Захаровка)», – добавил Синегубов.

08:40

Ситуация на фронте: боев меньше, но DeepState заявил об оккупации села в приграничье

Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 февраля сообщил, что на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях зафиксировали за сутки пять боев.

«На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска», — отметили в ГШ.

В то же время аналитики DeepState обновили карту фронта, заявив об оккупации приграничного села Дегтярное в Чугуевском районе.

07:43

В Харькове — серия пожаров из-за коротких замыканий проводки и электроприборов

«Ночью в квартире жилого 12-этажного дома в Шевченковском районе Харькова произошло возгорание одеяла на электрообогревателе. В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы в лечебное учреждение», — проинформировали спасатели.

Еще два пожара по тем же причинам возникли в Шевченковском районе (большая его часть остается без отопления после российского удара по ТЭЦ-5). Еще один — в Хорошево Харьковского района. Подробнее.

07:11

Ночью в Харькове слышали взрывы: был «прилет» в пригороде

Ночью в Харькове слышали взрывы. Они прогремели около полуночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: «прилеты» были в ближайшем пригороде.

Информации о пострадавших не поступало.

Большую часть ночи в Харькове сохранялась тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников над территорией Украины. Также «не спала» российская авиация.

После отбоя в 03:43 тревогу возобновили через два часа — из-за приближения российского «Ланцета».

По состоянию на 07:11 в Харькове тревоги нет. Она сохраняется в Берестинском и Лозовском районах области.