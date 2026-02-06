Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
14:49
Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю
За неделю в Харькове зафиксировали 886 случаев, когда пассажиры застряли в кабинах лифта. Как сообщили в Харьковском горсовете, в основном такие случаи возникали из-за аварийных отключений света и перепадов напряжения. Горожан призывают прислушиваться к официальным объявлениям и ограничить пользование лифтами во время повышенной опасности.
13:16
Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске
На Северо-Слобожанском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с журналистами, передает издание «Главком».
Отмечается, что противник пытается прорвать оборону, однако, говорит главнокомандующий, благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не добился. Ситуация и положение войск остаются стабильными, враг несет потери.
На Купянском направлении ситуация без изменений, продолжил Сырский. Несмотря на очередные заявления руководства ВС РФ о якобы взятии Купянска под контроль, реальное положение дел не изменилось. В городе остаются диверсионные группы противника численностью 40-50 человек.
СОУ проводят контрдиверсионные мероприятия, россияне несут постоянные потери.
При этом, отметил он, ситуацию усложняет активное применение врагом БпЛА на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 км и больше.
Главнокомандующий заявил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.
11:32
Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 157 украинских защитников, которые вернулись из российского плена в рамках обмена, семь жителей Харьковщины. Украинские военные родом из Харькова, Чугуева, Изюма, Харьковского и Богодуховского районов.
08:57
Шесть человек пострадали: Синегубов о последствиях ударов по региону
За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Бахтин Боровской громады пострадали 54-летняя и 65-летняя женщина; в пос. Краснопавловка Лозовской громады пострадали 50-летний и 65-летний мужчины, 44-летняя и 49-летняя женщины», – уточнил начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- три РСЗО;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов в Харькове повреждены электросети, в Харьковском районе «прилетело» по частному дому, в Богодуховском – по авто.
«В Купянском районе повреждены АЗС (с. Огурцовка), электросети (с. Волошская Балаклея), в Изюмском районе повреждены три автомобиля (с. Бахтин); в Чугуевском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Шестаково), частный дом, комбайн, грузовой автомобиль (с. Захаровка)», – добавил Синегубов.
08:40
Ситуация на фронте: боев меньше, но DeepState заявил об оккупации села в приграничье
Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 февраля сообщил, что на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях зафиксировали за сутки пять боев.
«На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска», — отметили в ГШ.
В то же время аналитики DeepState обновили карту фронта, заявив об оккупации приграничного села Дегтярное в Чугуевском районе.
07:43
В Харькове — серия пожаров из-за коротких замыканий проводки и электроприборов
«Ночью в квартире жилого 12-этажного дома в Шевченковском районе Харькова произошло возгорание одеяла на электрообогревателе. В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы в лечебное учреждение», — проинформировали спасатели.
Еще два пожара по тем же причинам возникли в Шевченковском районе (большая его часть остается без отопления после российского удара по ТЭЦ-5). Еще один — в Хорошево Харьковского района. Подробнее.
07:11
Ночью в Харькове слышали взрывы: был «прилет» в пригороде
Ночью в Харькове слышали взрывы. Они прогремели около полуночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: «прилеты» были в ближайшем пригороде.
Информации о пострадавших не поступало.
Большую часть ночи в Харькове сохранялась тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников над территорией Украины. Также «не спала» российская авиация.
После отбоя в 03:43 тревогу возобновили через два часа — из-за приближения российского «Ланцета».
По состоянию на 07:11 в Харькове тревоги нет. Она сохраняется в Берестинском и Лозовском районах области.
Читайте также: Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
