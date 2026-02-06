Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

14:49

Відключення світла: як часто харків’яни застрягали у ліфтах за тиждень

За тиждень у Харкові зафіксували 886 випадків, коли пасажири застрягали у кабінах ліфта. Як повідомили у Харківській міськраді, здебільшого такі випадки виникали через аварійні відключення світла та перепади напруги. Містян закликають дослухатися до офіційних оголошень та обмежити користування ліфтами під час підвищеної небезпеки.

13:16

Сирський: скільки окупантів ще в Куп’янську, ситуація у Вовчанську

На Північно-Слобожанському напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами, передає видання «Главком».

Зазначається, що противник намагається прорвати оборону, однак, каже головнокомандувач, завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг. Ситуація та положення військ залишаються стабільними, ворог зазнає втрат.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін, продовжив Сирський. Попри чергові заяви керівництва ЗС РФ про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40-50 осіб. СОУ проводять контрдиверсійні заходи, росіяни зазнають постійних втрат.

При цьому, зазначив він, ситуацію ускладнює активне застосування ворогом БпЛА на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше.

11:32

Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед 157 українських захисників, які повернулися з російського полону у межах обміну, семеро мешканців Харківщини. Українські військові родом із Харкова, Чугуєва, Ізюму, Харківського та Богодухівського районів.

08:57

Шестеро людей постраждали: Синєгубов про наслідки ударів по регіону

За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки; у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

три РСЗВ;

два БпЛА типу «Герань-2»;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені електромережі, у Харківському районі “прилетіло” по приватному будинку, у Богодухівському – по авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Огурцівка), електромережі (с. Волоська Балаклія); в Ізюмському районі пошкоджено три автомобілі (с. Бахтин); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Шестакове), приватний будинок, комбайн, вантажний автомобіль (с. Захарівка)”, – додав Синєгубов.

08:40

Ситуація на фронті: боїв менше, але DeepState заявив про окупацію села в прикордонні

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 лютого повідомив, що на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках зафіксували за добу п’ять боїв.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська”, – зазначили в ГШ.

Водночас аналітики DeepState оновили мапу фронту, заявивши про окупацію прикордонного села Дегтярне в Чугуївському районі.

07:43

У Харкові – серія пожеж через короткі замикання проводки та електроприладів

“Вночі у квартирі житлового 12-поверхового будинку в Шевченківському районі Харкова сталося загоряння ковдри на електрообігрівачі. Внаслідок події двоє людей отримали опіки та були госпіталізовані до лікувального закладу”, — поінформували рятувальники.

Ще дві пожежі з тих самих причин виникли у Шевченківському районі (більша його частина залишається без опалення після російського удару по ТЕЦ-5). Ще один – у Хорошевому Харківського району. Докладніше.

07:11

Вночі у Харкові чули вибухи: був “приліт” у передмісті

Вночі у Харкові чули вибухи. Вони прогриміли близько опівночі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: “прильоти” були в найближчому передмісті.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Більшу частину ночі в Харкові зберігалася тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників над територією України. Також “не спала” російська авіація.

Після відбою о 03:43 тривогу відновили за дві години – через наближення російського “ланцета”.

Станом на 7:11 у Харкові тривоги немає. Вона зберігається у Берестинському та Лозівському районах області.