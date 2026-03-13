Live

Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь

Общество 07:15   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Три тревоги было за ночь в Харькове

Первую тревогу дали в 02:32. Для Харьковщины возникла угроза ударов КАБами – авиабомбы полетели на север региона.

Уже в 03:14 прозвучал отбой для города. Тем временем под утро по области начали кружить беспилотники, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Повторно для города тревогу дали в 06:10. В Воздушных силах о новых  угрозах не сообщали, не фиксировали новые пуски на Харьков и мониторинговые ТГ-каналы. Отбой прозвучал в 06:31. Еще одну тревогу объявили в 07:07 – через Дергачи полетел БпЛА, предупредили украинские защитники.

Читайте также: Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 12 марта: ранены спасатели, под лед пошли дети
Новости Харькова — главное 12 марта: ранены спасатели, под лед пошли дети
12.03.2026, 22:01
Каток в Харькове — все: в мэрии заявили о завершении сезона из-за потепления
Каток в Харькове — все: в мэрии заявили о завершении сезона из-за потепления
12.03.2026, 20:34
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли
12.03.2026, 19:57
Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)
Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)
12.03.2026, 15:38
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику
12.03.2026, 12:27
Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь
13.03.2026, 07:15

Новости по теме:

12.03.2026
Охота на спасателей, дронная опасность в Золочеве — итоги 12 марта
12.03.2026
Новости Харькова — главное 12 марта: ранены спасатели, под лед пошли дети
11.03.2026
Трагедия в начале рабочего дня, дважды эвакуированный ребенок — итоги 11 марта
11.03.2026
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
10.03.2026
«Откаты» на восстановлении и ночные «прилеты» в Харькове — итоги 10 марта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".