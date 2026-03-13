Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Три тревоги было за ночь в Харькове
Первую тревогу дали в 02:32. Для Харьковщины возникла угроза ударов КАБами – авиабомбы полетели на север региона.
Уже в 03:14 прозвучал отбой для города. Тем временем под утро по области начали кружить беспилотники, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Повторно для города тревогу дали в 06:10. В Воздушных силах о новых угрозах не сообщали, не фиксировали новые пуски на Харьков и мониторинговые ТГ-каналы. Отбой прозвучал в 06:31. Еще одну тревогу объявили в 07:07 – через Дергачи полетел БпЛА, предупредили украинские защитники.
