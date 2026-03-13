Новини Харкова — головне 13 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Три тривоги було за ніч у Харкові

Першу тривогу дали о 02:32. Для Харківщини виникла загроза ударів КАБ – авіабомби полетіли на північ регіону.

Вже о 03:14 пролунав відбій для міста. Тим часом під ранок над областю почали кружляти безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повторно для міста тривогу дали о 06:10. У Повітряних силах про нові погрози не повідомляли, не фіксували нові пуски на Харків і моніторингові ТГ-канали. Відбій пролунав о 06:31. Ще одну тривогу оголосили о 07:07 – через Дергачі полетів БпЛА, попередили українські захисники.