Новини Харкова — головне 13 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Три тривоги було за ніч у Харкові
Першу тривогу дали о 02:32. Для Харківщини виникла загроза ударів КАБ – авіабомби полетіли на північ регіону.
Вже о 03:14 пролунав відбій для міста. Тим часом під ранок над областю почали кружляти безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повторно для міста тривогу дали о 06:10. У Повітряних силах про нові погрози не повідомляли, не фіксували нові пуски на Харків і моніторингові ТГ-канали. Відбій пролунав о 06:31. Ще одну тривогу оголосили о 07:07 – через Дергачі полетів БпЛА, попередили українські захисники.
Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 07:15