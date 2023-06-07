Аміакопровід на Куп’янщині “підірвала українська ДРГ”: МО РФ вигадало версію
Міноборони РФ заявило, що розгерметизація аміакопроводу «Тольятті-Одеса» в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області увечері 5 червня відбулася через те, що його “підірвала українська ДРГ”.
Таку версію відомство опублікувало вдень 7 червня – через понад півтори доби після події. У Міноборони РФ також заявили про потерпілих мирних жителів – як завжди, без подробиць.
Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.
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Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони РФ заявило, що розгерметизація аміакопроводу «Тольятті-Одеса» в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області увечері 5 червня відбулася через те, що його “підірвала українська ДРГ”.".