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Аміакопровід на Куп’янщині “підірвала українська ДРГ”: МО РФ вигадало версію

Політика 21:26   07.06.2023
Олена Нагорна
Аміакопровід на Куп’янщині “підірвала українська ДРГ”: МО РФ вигадало версію

Міноборони РФ заявило, що розгерметизація аміакопроводу «Тольятті-Одеса» в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області увечері 5 червня відбулася через те, що його “підірвала українська ДРГ”.

Таку версію відомство опублікувало вдень 7 червня – через понад півтори доби після події. У Міноборони РФ також заявили про потерпілих мирних жителів – як завжди, без подробиць.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.

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Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 21:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони РФ заявило, що розгерметизація аміакопроводу «Тольятті-Одеса» в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області увечері 5 червня відбулася через те, що його “підірвала українська ДРГ”.".