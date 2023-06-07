Аммиакопровод на Купянщине «подорвала украинская ДРГ»: МО РФ придумало версию

Минобороны РФ заявило, что разгерметизация аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области вечером 5 июня произошла из-за того, что его “подорвала украинская ДРГ”.

Такую версию ведомство опубликовало днем 7 июня – спустя более полутора суток после происшествия. В Минобороны РФ также заявили о пострадавших мирных жителях – как всегда, без подробностей.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате российского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА, утечка наблюдалась на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

Вечером 6 июня военные РФ второй раз обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего было зафиксировано шесть «прилетов».