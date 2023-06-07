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Аммиакопровод на Купянщине «подорвала украинская ДРГ»: МО РФ придумало версию

Политика 21:26   07.06.2023
Елена Нагорная
Аммиакопровод на Купянщине «подорвала украинская ДРГ»: МО РФ придумало версию

Минобороны РФ заявило, что разгерметизация аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области вечером 5 июня произошла из-за того, что его “подорвала украинская ДРГ”.

Такую версию ведомство опубликовало днем 7 июня – спустя более полутора суток после происшествия. В Минобороны РФ также заявили о пострадавших мирных жителях – как всегда, без подробностей.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате российского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА, утечка наблюдалась на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

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Вечером 6 июня военные РФ второй раз обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего было зафиксировано шесть «прилетов».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 21:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны РФ заявило, что разгерметизация аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области вечером 5 июня произошла из-за того, что его “подорвала украинская ДРГ”.".