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Удари по Харкову 6.10: що зі світлом, водою, транспортом, як отримати допомогу

Суспільство 18:22   09.10.2023
Олена Нагорна
Удари по Харкову 6.10: що зі світлом, водою, транспортом, як отримати допомогу

У Харкові усувають наслідки російських ракетних ударів 6 жовтня. У трьох районах – Слобідському, Київському та Основ’янському – забили понад 2 тисячі вікон і закрили розбиті дахи 25 будинків, повідомляє в телеграмі мер Ігор Терехов.

«З пʼятниці практично у всіх будівлях, розташованих поряд з епіцентром вибуху, є світло, вода та газ. Де ще немає — зʼявиться найближчим часом. Працюємо з мешканцями постраждалих будинків: забезпечуємо ковдрами, подушками, постільною білизною, засобами особистої гігієни. За потреби годуємо та переселяємо в соціальне житло», – розповів міський голова.

За його словами, за вихідні були повністю розчищені дороги та відновлений рух транспорту включно з трамваєм на вулицях Молочній та Георгія Тарасенка. Крім цього, були замінені дорожні знаки та світлофори, відремонтовані аварійні конструктиви, перевірені інженерні системи.

З усіх питань постраждалі можуть звертатися за телефонами:
Слобідський район: +38 (050) 957-07-37;
Київський район: +38 (099) 155-43-97;
Основ’янський район: +38 (050) 343-75-53.


Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові усувають наслідки російських ракетних ударів 6 жовтня. У трьох районах – Слобідському, Київському та Основ’янському – забили понад 2 тисячі вікон і закрили розбиті дахи 25 будинків, повідомляє в телеграмі мер Ігор Терехов.".