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Удары по Харькову 6.10: что со светом, водой, транспортом, как получить помощь

Общество 18:22   09.10.2023
Елена Нагорная
Удары по Харькову 6.10: что со светом, водой, транспортом, как получить помощь Фото: Игорь Терехов

В Харькове устраняют последствия российских ракетных ударов 6 октября. В трех районах — Слободском, Киевском и Основянском — забили более 2 тысяч окон и закрыли разбитые крыши 25 домов, сообщает в Telegram мэр Игорь Терехов.

«С пятницы практически во всех зданиях, расположенных рядом с эпицентром взрыва, есть свет, вода и газ. Где еще нет — появится в ближайшее время. Работаем с жителями пострадавших домов: обеспечиваем одеялами, подушками, постельным бельем, средствами личной гигиены. При необходимости кормим и переселяем в социальное жилье», — рассказал городской голова.

По его словам, за выходные были полностью расчищены дороги и восстановлено движение транспорта включая трамвай на улицах Молочной и Георгия Тарасенко. Кроме этого, были заменены дорожные знаки и светофоры, отремонтированы аварийные конструктивы, проверены инженерные системы.

По всем вопросам пострадавшие могут обращаться по телефонам:
Слободской район: +38 (050) 957-07-37;
Киевский район: +38 (099) 155-43-97;
Основянский район: +38 (050) 343-75-53.


Фото: Игорь Терехов

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове устраняют последствия российских ракетных ударов 6 октября. В трех районах — Слободском, Киевском и Основянском — забили более 2 тысяч окон и закрыли разбитые крыши 25 домов, сообщает в Telegram мэр Игорь Терехов.".