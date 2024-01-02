Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
Наслідки ракетної атаки РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня зафіксували за допомогою дрона.
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео у телеграмі.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 45 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. Станом на 10:00 відомо про пошкоджені 33 житлові будинки. Внаслідок руйнацій без тепла залишилися 6 будинків, повідомив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетної атаки РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня зафіксували за допомогою дрона.".