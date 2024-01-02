Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)

Суспільство 12:24   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)

Наслідки ракетної атаки РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня зафіксували за допомогою дрона.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео у телеграмі.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 45 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. Станом на 10:00 відомо про пошкоджені 33 житлові будинки. Внаслідок руйнацій без тепла залишилися 6 будинків, повідомив Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Якими ракетами била РФ по центру Харкова: дані поліції
Якими ракетами била РФ по центру Харкова: дані поліції
02.01.2024, 13:37
Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком
Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком
02.01.2023, 11:40
«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті
«Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті
02.01.2024, 13:06
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ
Терехов розповів про ситуацію в Харкові після ракетної атаки РФ
02.01.2024, 12:53
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
02.01.2024, 12:24
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
02.01.2024, 11:59

Новини за темою:

12:24
Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)
10:53
Ракетна атака на Харків: загинула 91-річна жінка, постраждали 5 дітей (фото)
09:12
Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась – ХОВА
09:07
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
13:07
Вибиті вікна й розбита техніка: ньюзрум МГ «Об’єктив» пошкодила РФ у Харкові

Ви читали новину: «Що накоїла РФ у Шевченківському районі Харкова (відео з дрону)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетної атаки РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня зафіксували за допомогою дрона.".