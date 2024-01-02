Что натворила РФ в Шевченковском районе Харькова (видео с дрона)

Последствия ракетной атаки РФ по Шевченковскому району Харькова утром 2 января зафиксировали с помощью дрона.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города. Из-за удара погибла женщина. По состоянию на 11:34 известно о 45 раненых. Среди пострадавших — 5 детей. По состоянию на 10:00 известно о поврежденных 33 жилых домах. В результате разрушений без тепла осталось 6 домов, сообщил Игорь Терехов.