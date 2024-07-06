Головні новини Харкова 6 липня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:10

Війська РФ нещодавно просунулися в центр Вовчанська – ISW

“Російські та українські війська продовжують боротьбу на місцевості у Вовчанську на тлі триваючих боїв на півночі і північному сході від Харкова 4 і 5 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, як російські сили завдають ударів по українській піхоті, а українські сили відводять поранених військових на північно-східній околиці Вовчанська, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, утримують позиції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська”, – інформують аналітики.

ISW не спостерігав тривалої присутності росіян у Сотницькому Козачку на Золочівщині.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку змін лінії фронту не було, пишуть аналітики. ISW не підтверджує захоплення військовими РФ Степової Новоселівки.

07:21

З ночі на Харківщині триває повітряна тривога

Її оголосили о 22:08 і відбою досі не було. Вночі Україну знову атакували “шахеди”. Командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про ворожі безпілотники у Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Київській та інших областях, Харківщини серед них не було.