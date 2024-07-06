Главные новости Харькова 6 июля: как прошла ночь

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:10

Войска РФ недавно продвинулись в центр Волчанска — ISW

«Российские и украинские войска продолжают борьбу на местности в Волчанске на фоне продолжающихся боев на севере и северо-востоке от Харькова 4 и 5 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, как российские силы наносят удары по украинской пехоте, а украинские силы отводят раненых военных на северо-восточной окраине Волчанска, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, удерживают позиции в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска», — информируют аналитики.

ISW не наблюдал длительного присутствия россиян в Сотницком Казачке на Золочевщине.

На Купянско-Лиманском направлении изменений линии фронта не было, пишут аналитики. ISW не подтверждает захват военными РФ Степовой Новоселовки.

07:21

С ночи на Харьковщине продолжается воздушная тревога

Ее объявили в 22:08 и отбоя до сих пор не было. Ночью Украину снова атаковали «Шахеды». Командование Воздушных сил ВСУ информировало о вражеских беспилотниках в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Киевской и других областях, Харьковщины среди них не было.