Главные новости Харькова 6 июля: как прошла ночь
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
08:10
Войска РФ недавно продвинулись в центр Волчанска — ISW
«Российские и украинские войска продолжают борьбу на местности в Волчанске на фоне продолжающихся боев на севере и северо-востоке от Харькова 4 и 5 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, как российские силы наносят удары по украинской пехоте, а украинские силы отводят раненых военных на северо-восточной окраине Волчанска, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, удерживают позиции в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска», — информируют аналитики.
ISW не наблюдал длительного присутствия россиян в Сотницком Казачке на Золочевщине.
На Купянско-Лиманском направлении изменений линии фронта не было, пишут аналитики. ISW не подтверждает захват военными РФ Степовой Новоселовки.
07:21
С ночи на Харьковщине продолжается воздушная тревога
Ее объявили в 22:08 и отбоя до сих пор не было. Ночью Украину снова атаковали «Шахеды». Командование Воздушных сил ВСУ информировало о вражеских беспилотниках в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Киевской и других областях, Харьковщины среди них не было.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости, ночь, обстрелы, фронт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 08:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".