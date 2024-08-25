Головні новини 25 серпня: ранкові «прильоти» по Харкову та Чугуєву

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:57

За даними Синєгубова, 13 людей постраждали від ударів по Харкову та Чугуєву. За інформацією облпрокуратури, постраждалих 11

Як інформує у ранковому зведенні начальник ХОВА, у Слобідському районі Харкова постраждали вісім осіб, у Чугуєві – п’ятеро цивільних, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

За даними облпрокуратури, постраждалих у Слобідському районі Харкова сім. У двох з них поранення, у пʼятьох — гостра реакція на стрес. У Чугуєві поранення та гостру реакцію на стрес отримали четверо мирних мешканців, серед яких 4-річний хлопчик. Також було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку, проте під час огляду медпрацівниками її діагноз не підтвердився.

За інформацією ДСНС, у Слобідському районі Харкова горіли будинки загальною площею понад 200 квадратних метрів, а у Чугуєві вогонь охопив два доми площею 240 квадратних метрів.

На відео ДСНС – ліквідація наслідків влучання ракети у будинок у Харкові

08:40

Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнала Балаклія

Як інформує очільник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, близько 21:00 військові РФ завдали удару по Балаклії ракетою Х-59. Внаслідок обстрілу повністю зруйновані або пошкоджені до 15 житлових будинків та прилеглих споруд, вісім автівок. Постраждав чоловік, медичну допомогу йому надали на місці.

В облуправлінні ДСНС повідомляють, що постраждалому 55 років. На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі, що охопили площу 170 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння і запобігли поширенню полум’я на інші будинки.

08:30

Три бої сталися минулої доби на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00, на Харківському напрямку бої точилися поблизу Глибокого та Вовчанська, а на Куп’янському – Сили оборони відбивали штурми військових РФ неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

Агресор також завдав авіаударів по районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань та Петропавлівка Харківської області.

08:00

Двох ударів по Харкову та ще одного по Чугуєву військові РФ за попередніми даними завдали ракетами Х-59 (Д9МА)

Як повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко:

▪️У Слобідському районі Харкова було пряме влучання ракети у приватний будинок. Внаслідок вибуху постраждали шість осіб. В однієї людини поранення голови й у п’ятьох – гостра реакція на стрес.

▪️В Індустріальному районі Харкова удар припав по промисловій зоні. Там постраждалих немає.

▪️У Чугуєві ракета влучила в господарчу споруду – у будівлі поряд відбулася пожежа. Постраждали п’ять осіб, серед яких дві дитини.

“Триває розбір завалів, ліквідація наслідків, гасіння пожеж. Інформації про осіб під завалами чи ймовірно загиблих немає. Усі особи, які проживали в будівлях, де були ураження, ідентифіковані та виявлені”, – також повідомив Чубенко.

07:45

Близько 4-ї ранку ворог завдав ударів по Харкову та Чугуєву – десять постраждалих

У Харкові, як повідомив мер Ігор Терехов, було два влучання – у приватному секторі у Слобідському районі та в газопровід.

«На жаль, Харків знов під обстрілами, було два влучання. Перше влучання було у Слобідському районі, пошкоджені більш ніж десять приватних будинків, два з них повністю зруйновані, шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Друге влучання було у газогін. Зараз відбулася локалізація цієї пожежі, працюють наші комунальні служби, співробітники ДСНС, “швидкої допомоги” на місці», — розповів Терехов.

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 4-ї ранку військові РФ завдали удару і по Чугуєву, також по приватному сектору. Постраждали чотири людини, стан усіх – легкий. Зокрема, у чотирирічної дитини гостра реакція на стрес.