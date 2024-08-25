Главные новости 25 августа: утренние «прилеты» по Харькову и Чугуеву
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:30
Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, на Купянском направлении враг провел 14 атак
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00, на Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого и Волчанска, а на Купянском — Силы обороны отбивали штурмы военных РФ неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.
Агрессор также нанес авиаудары по районам населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань и Петропавловка Харьковской области.
07:45
Около 4 утра враг нанес удары по Харькову и Чугуеву — всего десять пострадавших
В Харькове, как сообщил мэр Игорь Терехов, было два попадания — в частном секторе в Слободском районе и в газопровод.
«К сожалению, Харьков снова под обстрелами, было два попадания. Первое попадание было в Слободском районе, повреждены более десяти частных домов, два из них полностью разрушены, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Второе попадание было в газопровод. Сейчас произошла локализация этого пожара, работают наши коммунальные службы, сотрудники ГСЧС, «скорой помощи» на месте», — рассказал Терехов.
Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, около четырех утра военные РФ нанесли удар и по Чугуеву, также по частному сектору. Пострадали четыре человека, состояние всех — легкое. В частности, у четырехлетнего ребенка острая реакция на стресс.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, Олег Синегубов, удары, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 09:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".