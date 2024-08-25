Главные новости 25 августа: утренние «прилеты» по Харькову и Чугуеву

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:30

Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, на Купянском направлении враг провел 14 атак

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00, на Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого и Волчанска, а на Купянском — Силы обороны отбивали штурмы военных РФ неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

Агрессор также нанес авиаудары по районам населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань и Петропавловка Харьковской области.

07:45

Около 4 утра враг нанес удары по Харькову и Чугуеву — всего десять пострадавших

В Харькове, как сообщил мэр Игорь Терехов, было два попадания — в частном секторе в Слободском районе и в газопровод.

«К сожалению, Харьков снова под обстрелами, было два попадания. Первое попадание было в Слободском районе, повреждены более десяти частных домов, два из них полностью разрушены, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Второе попадание было в газопровод. Сейчас произошла локализация этого пожара, работают наши коммунальные службы, сотрудники ГСЧС, «скорой помощи» на месте», — рассказал Терехов.

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, около четырех утра военные РФ нанесли удар и по Чугуеву, также по частному сектору. Пострадали четыре человека, состояние всех — легкое. В частности, у четырехлетнего ребенка острая реакция на стресс.