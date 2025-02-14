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Новини Харкова — головне за 14 лютого: як минула ніч

Україна 07:05   14.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 14 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Тривога на Харківщині тривала практично безперервно всю ніч 

Тривогу в Харкові та області оголосили о 19:43 через загрозу БпЛА. 

Після цього Повітряні сили попередили про пуски балістики. 

Після опівночі безпілотники продовжували кружляти над Харківщиною та сусідніми областями, також захисники неба зафіксували активність ворожої авіації. 

Лише під ранок о 04:15 пролунав відбій тривоги. Та спокійно було недовго. Вже о 04:53 її відновили – знову через загрозу обстрілу балістикою. 

О 05:26 ПС оголосили відбій тривоги в Харкові та області. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".