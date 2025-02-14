Новини Харкова — головне за 14 лютого: як минула ніч

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07:05

Тривога на Харківщині тривала практично безперервно всю ніч

Тривогу в Харкові та області оголосили о 19:43 через загрозу БпЛА.

Після цього Повітряні сили попередили про пуски балістики.

Після опівночі безпілотники продовжували кружляти над Харківщиною та сусідніми областями, також захисники неба зафіксували активність ворожої авіації.

Лише під ранок о 04:15 пролунав відбій тривоги. Та спокійно було недовго. Вже о 04:53 її відновили – знову через загрозу обстрілу балістикою.

О 05:26 ПС оголосили відбій тривоги в Харкові та області.