Новости Харькова — главное за 14 февраля: как прошла ночь

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07:05

Тревога на Харьковщине длилась практически беспрерывно всю ночь

Тревогу в Харькове и области объявили в 19:43 из-за угрозы БпЛА.

После чего Воздушные силы предупредили о пусках баллистики.

После полуночи беспилотники продолжали кружить над Харьковщиной и соседними областями, также защитники неба зафиксировали активность вражеской авиации.

Лишь под утро, в 04:15, прозвучал отбой тревоги. Но спокойно было недолго. Уже в 04:53 ее возобновили – вновь из-за угрозы обстрела баллистикой.

В 05:26 ВС объявили отбой тревоги в Харькове и области.