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Новости Харькова — главное за 14 февраля: как прошла ночь

Украина 07:05   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 14 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога на Харьковщине длилась практически беспрерывно всю ночь 

Тревогу в Харькове и области объявили в 19:43 из-за угрозы БпЛА. 

После чего Воздушные силы предупредили о пусках баллистики. 

После полуночи беспилотники продолжали кружить над Харьковщиной и соседними областями, также защитники неба зафиксировали активность вражеской авиации. 

Лишь под утро, в 04:15, прозвучал отбой тревоги. Но спокойно было недолго. Уже в 04:53 ее возобновили – вновь из-за угрозы обстрела баллистикой. 

В 05:26 ВС объявили отбой тревоги в Харькове и области. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".