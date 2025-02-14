Новости Харькова — главное за 14 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревога на Харьковщине длилась практически беспрерывно всю ночь
Тревогу в Харькове и области объявили в 19:43 из-за угрозы БпЛА.
После чего Воздушные силы предупредили о пусках баллистики.
После полуночи беспилотники продолжали кружить над Харьковщиной и соседними областями, также защитники неба зафиксировали активность вражеской авиации.
Лишь под утро, в 04:15, прозвучал отбой тревоги. Но спокойно было недолго. Уже в 04:53 ее возобновили – вновь из-за угрозы обстрела баллистикой.
В 05:26 ВС объявили отбой тревоги в Харькове и области.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".