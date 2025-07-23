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“НАБУ і САП позбавлені гарантій” – офіційна реакція на зустріч із Зеленським

Політика 13:17   23.07.2025
Оксана Горун
“НАБУ і САП позбавлені гарантій” – офіційна реакція на зустріч із Зеленським Фото: НАБУ/фейсбук

Пресслужби НАБУ та САП опублікували ідентичну офіційну заяву за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

 Зустріч відбулася 23 липня з ініціативи Офісу президента.

“Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента. Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії”, – написали пресслужби антикорупційних органів.

При цьому в НАБУ та САП зазначили, що продовжують працювати “над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності”. Від колег з інших правоохоронних органів вони очікують дотримання верховенства права.

Також антикорупціонери ще раз подякували громадянам України за підтримку.

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“НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією”, – наголосили обидві структури.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «“НАБУ і САП позбавлені гарантій” – офіційна реакція на зустріч із Зеленським»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужби НАБУ та САП опублікували ідентичну офіційну заяву за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським".