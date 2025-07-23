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«НАБУ и САП лишены гарантий» — официальная реакция на встречу с Зеленским

Политика 13:17   23.07.2025
Оксана Горун
«НАБУ и САП лишены гарантий» — официальная реакция на встречу с Зеленским Фото: НАБУ/Facebook

Пресс-службы НАБУ и САП опубликовали идентичное официальное заявление по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 Встреча состоялась 23 июля по инициативе Офиса президента.

«Принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП. Это подчеркнули руководители обоих институтов во время встречи, инициированной Офисом Президента. Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом», — написали пресс-службы антикоррупционных органов.

При этом в НАБУ и САП отметили, что продолжают работать «над сохранением профессиональной способности обоих институций и результатов, достигнутых за годы их деятельности». От коллег из других правоохранительных органов они ожидают соблюдения верховенства права.

Также антикоррупционеры еще раз поблагодарили граждан Украины за поддержку.

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«НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», — подчеркнули обе структуры.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-службы НАБУ и САП опубликовали идентичное официальное заявление по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским".