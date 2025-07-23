Забезпечити незалежність НАБУ і САП Зеленський обіцяє власним законопроєктом

У відповідь на протести після ухвалення Верховною Радою закону №12414, який, за твердженнями НАБУ та САП, фактично ліквідовує їхню самостійність, Володимир Зеленський вирішив ініціювати президентський законопроєкт “з нормами щодо незалежності антикорупційних інституцій“.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

“Звісно, всі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, одне одному, на вулицях, – заявив Зеленський. – Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, усі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в межах нашої стратегії трансформації держави”.

Президент зазначив, що сьогодні він мав багато нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів.

“СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, щоб вони сказали й один одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу – про подальшу спільну роботу. Та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже – справедливості в Україні. Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.