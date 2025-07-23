Обеспечить независимость НАБУ и САП Зеленский обещает своим законопроектом

В ответ на протесты после принятия Верховной Радой закона №12414, который, по утверждениям НАБУ и САП, фактически ликвидирует их самостоятельность, Владимир Зеленский решил инициировать президентский законопроект «с нормами о независимости антикоррупционных институций».

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

«Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни, что говорят люди в социальных сетях, друг другу, на улицах, — заявил Зеленский. — Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано. Я предложу Верховной Раде законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка. И очень важно: все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень жду от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от генерального прокурора Украины конкретных предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства».

Президент отметил, что сегодня у него было много совещаний с правительственными чиновниками и представителями правоохранительных органов.

«СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины. Для меня было важно, чтобы каждый высказал свои аргументы, свое видение. Важно, чтобы они сказали друг другу то, что давно накопилось. Очень ценю договоренность о командной работе – о дальнейшей совместной работе. И о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит – справедливости в Украине. Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине», – добавил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.