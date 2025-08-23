Новини Харкова — головне за 23 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:48

Ніч у Харкові минула без тривог

Цієї ночі у Харкові не звучала сирена. «Тривожно» було у декількох районах області впродовж ночі – Ізюмському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському. Зокрема, о 22:06 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ на сході регіону.

Загроза ударів авіабомб вже з півночі для Харківщини була о 23:57.

Після цього у ПС ЗСУ не повідомляли про загрози для регіону.