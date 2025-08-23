Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Новости Харькова — главное за 23 августа: как прошла ночь

Общество 06:48   23.08.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 23 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночь в Харькове прошла без тревог

Этой ночью в Харькове не звучала сирена. «Тревожно» было в нескольких районах области ночью – Изюмском, Купянском, Лозовском и Чугуевском. В частности, в 22:06 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на востоке региона.

Угроза ударов авиабомб уже з севера для Харьковщины была в 23:57.

После этого в ВС ВСУ не сообщали об угрозах для региона.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
21.08.2025, 10:30
Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды
Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды
22.08.2025, 18:09
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют
22.08.2025, 13:31
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
ISW проанализировал заявления россиян о Харьковщине: есть ли продвижение
ISW проанализировал заявления россиян о Харьковщине: есть ли продвижение
23.08.2025, 07:03

Новости по теме:

20:07
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа
09:39
Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях
09:20
Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы
12:32
Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове
22:32
В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 23 августа: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 06:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".