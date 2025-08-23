Новости Харькова — главное за 23 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:48
Ночь в Харькове прошла без тревог
Этой ночью в Харькове не звучала сирена. «Тревожно» было в нескольких районах области ночью – Изюмском, Купянском, Лозовском и Чугуевском. В частности, в 22:06 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на востоке региона.
Угроза ударов авиабомб уже з севера для Харьковщины была в 23:57.
После этого в ВС ВСУ не сообщали об угрозах для региона.
