Новости Харькова — главное за 23 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночь в Харькове прошла без тревог

Этой ночью в Харькове не звучала сирена. «Тревожно» было в нескольких районах области ночью – Изюмском, Купянском, Лозовском и Чугуевском. В частности, в 22:06 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на востоке региона.

Угроза ударов авиабомб уже з севера для Харьковщины была в 23:57.

После этого в ВС ВСУ не сообщали об угрозах для региона.