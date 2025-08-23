После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта

Трамп закончился – начались «Шахеды». Россияне сразу после переговоров на Аляске совершили военное преступление в Харькове. Прогноз на осень и зиму дал командир подразделения 57 бригады Денис Ярославский. Зашли ли россияне в Купянск. День города и День независимости под землей. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Враг активизировался на севере Харьковской области. Генштаб ВСУ несколько раз в неделю информировал о десятке боев на Южно-Слобожанском направлении в сутки. Сложными остаются обстоятельства в Купянском направлении. Число боев там не уменьшается неделями. Почти ежедневно в сводках Генштаба фигурирует сам Купянск, а также ближайшие пригороды: села Голубовка и Мировое. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец проинформировал, что враг прорывался к крайним северным улицам Купянска. Силы обороны там контратаковали. Несмотря на значительные усилия, прилагаемые россиянами, существенных изменений на карте боевых действий не происходит. Американский Институт изучения войны в течение недели в большинстве своем опровергал разнообразные заявления оккупантов о призрачных успехах.

Поручкался с Трампом и убил семью в Харькове

Едва сойдя с красной дорожки на американской Аляске, российский диктатор Путин отдал приказ вернуться в гражданский террор в Украине. В Харькове 18 августа произошла большая трагедия и циничное российское военное преступление.

«В результате удара по меньшей мере четырех дронов по пятиэтажке в Индустриальном районе в городе Харькове погибли семь человек, в том числе из них двое – это дети, полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. 20 человек получили ранения», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 24. Завалы на месте разбирали полторы сотни спасателей более суток. Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео атаки на жилой дом, уточнив: пять «Шахедов» заходили с разных сторон, удар был целенаправленным – по спавшим мирным людям. Погибшую семью – родителей, детей и их бабушку – похоронили в четверг, 21 августа. А армия РФ в это время продолжила воздушные налеты, лишь увеличивая количество и расширяя номенклатуру вооружения. В ночь на 19 августа Украину уже атаковали пятью крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95, пятью «Искандерами» и более 200 «Шахедов». В ночь на 21 враг привлек более 600 средств воздушного нападения: более полтысячи беспилотников, а также десятки крылатых Ха-101 и «Калибров». Достали даже в Закарпатье, попав по американскому предприятию в Мукачево. Анализируя такие последствия мирных переговоров, украинские военные призывают не расслабляться.

«Все нормальные люди, в том числе военные, тоже надеются на мир. Мы понимаем, что войну нужно завершать. Но самое страшное, это когда ты ожидаешь какого-то явления, например, мира, и расслабляешься, потому что, фух, этой зимой точно будем встречать Новый Год без стрельбы. Путин не пойдет на это, потому что ему нужны Крым, Донбасс и даже те территории, которые он недавно присвоил. Зеленский не пойдет на это. То есть я считаю, что может ничего не произойти. Тогда мы должны готовиться к стандартному варианту развития событий. Все города зимой будут атакованы ракетами и «Шахедами», энергетическая инфраструктура будет развалена, потому что 500-700 ударов в сутки не выдержат никакие средства ПВО. И зима, будем надеяться, придет не морозная, а нормальная, как в том году. Это реальность», – сказал командир подразделения 57-й ОМБр Денис Ярославский.

День Харькова и День Независимости – в подземелье

На фоне непрекращающейся угрозы с неба жизнь в Харькове продолжает перемещаться под землю. В этом году мэрия сообщила: все праздничные мероприятия для Дня Харькова, Дня Государственного Флага и Дня Независимости пройдут в метро. Для этого на выходных будут закрывать отдельные станции на всех трех ветвях подземки.

Тревожная ситуация на севере Купянская

Оккупанты пытаются «просочиться» в Купянск. Нюансы по событиям отличаются у военной администрации, защитников и аналитиков. Однако все сводится к тому, что враг максимально приблизился к административным границам города и продолжает наступление, не снижая активности.

«В Купянске у них, несмотря на то, что малые группы проходят, тех успехов, о которых они рассказывают, там нет. Они уже несколько месяцев рассказывали, что они в северной части города стоят и хозяева. Это не так, но, в принципе, опять-таки, будем честны, россияне там сейчас еще недостаточно упустили момент для того, чтобы откатиться и начать зализывать раны. Все еще продолжается активная фаза», — сообщил спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

Военный аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец назвал ситуацию на Купянском направлении сложной и тревожной. По его данным, россияне уже прорываются к северу райцентра.

«Он прорвался в двух местах – район городского кладбища и АЗС «УкрАвтоГаз», и две улицы – Мечникова и Мичурина. Ранее, кроме того, они заняли северную часть, несколько кварталов или улиц, поселка Мировое (бывшая Московка). В течение нескольких последних суток ВСУ контратаковали в районе улиц Мечникова и Мичурина и потеснили противника, ограничив его вклинение. Однако в районе кладбища и АЗС удержались штурмовые группы противника, и в Мировом. Чтобы заблокировать не только эту дорогу, которая ведет на Великий Бурлук на Двуречную из Купянска, но и на Чугуев. По этой дороге, по всей видимости, осуществляется техническое обеспечение частей подразделения ВСУ, которые обороняются в самом городе и на восточном берегу Оскола. Ситуация достаточно сложная и тревожная для Купянского направления. Есть возможность, что войска противника прорвутся. Потому что, насколько я понимаю, у ВСУ недостаточно сил и средств для того, чтобы устранить этот прорыв противника с его плацдарма на Осколе, к северу от города», – считает Машовец.

Однако в местной РВА пока не подтверждают появление оккупантов непосредственно в Купянске. Хотя от этого ситуация в городе не становится намного лучше – под постоянными обстрелами и атаками FPV-дронов.