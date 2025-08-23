Після Аляски: «шахеди» вбили родину в Харкові – огляд фронту

Трамп закінчився – почалися «шахеди». Росіяни одразу після перемовин на Алясці вчинили воєнний злочин у Харкові. Прогноз на осінь і зиму дав командир підрозділу 57 бригади Денис Ярославський. Чи зайшли росіяни в Куп’янськ. День міста та День Незалежності під землею. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Ворог активізувався на півночі Харківщини. Генштаб ЗСУ декілька разів за тиждень інформував про близько десятка боїв на Південно-Слобожанському напрямку на добу. Складними залишаються обставини на Куп’янському напрямку. Кількість боїв там не зменшується тижнями. Майже щоденно у зведеннях Генштабу фігурує сам Куп’янськ, а також найближчі передмістя: села Голубівка та Мирове. Військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець поінформував, що ворог проривався до крайніх північних вулиць Куп’янська. Сили оборони там контратакували. Попри значні зусилля, які докладають росіяни, суттєвих змін на мапі бойових дій не відбувається. Американський Інститут вивчення війни протягом тижня здебільшого спростовував різноманітні заяви окупантів про примарні успіхи.

Поручкався з Трампом і вбив родину в Харкові

Ледве зійшовши з червоної доріжки на американській Алясці, російський диктатор Путін віддав наказ повернутися до терору цивільних в Україні. У Харкові 18 серпня сталася велика трагедія та цинічний російський військовий злочин.

«Внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п’ятиповерхівці в Індустріальному районі в місті Харкові загинуло семеро людей, у тому числі з них двоє – це діти, півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. 20 людей отримали поранення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Згодом кількість постраждалих зросла до 24. Завали на місці розбирали півтори сотні рятувальників більш як добу. Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео атаки на житловий будинок, уточнивши: п’ять «шахедів» заходили з різних боків, удар був цілеспрямованим – по мирних людях, які спали. Загиблу родину – батьків, дітей і їхню бабусю – поховали у четвер, 21 серпня. А російська армія тим часом продовжила повітряні нальоти, лише збільшуючи кількість і розширюючи номенклатуру озброєння. У ніч на 19 серпня Україну вже атакували п’ятьма крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, п’ятьма «Іскандерами» та понад 200 «шахедів». У ніч на 21 ворог залучив понад 600 засобів повітряного нападу: більш як пів тисячі безпілотників, а також десятки крилатих Ха-101 і «Калібрів». Дістали навіть до Закарпаття, поціливши по американському підприємству в Мукачевому. Аналізуючи такі наслідки нібито мирних перемовин, українські військові закликають не розслаблятися.

«Усі нормальні люди, в тому числі військові, також сподіваються на мир. Ми розуміємо, що війну треба завершувати. Але найстрашніше, це коли ти очікуєш на якесь явище, наприклад, на мир, та розслабляєшся, тому що, фух, цією зимою точно будемо зустрічати Новий Рік без стрілянини. Путін не піде на це, тому що йому потрібний Крим, Донбас і навіть ті території, які він нещодавно привласнив. Зеленський на це не піде. Тобто я вважаю, що може нічого не відбутися. Тоді ми маємо готуватися до стандартного варіанту розвитку подій. Це всі міста зимою будуть атаковані ракетами та «шахедами», енергетична інфраструктура буде розвалена, тому що 500-700 ударів на добу не витримають ніякі засоби ППО. І зима, будемо сподіватися, прийде не морозна, а нормальна, як у тому році, коли така була проблема. Це реальність», – сказав командир підрозділу 57-ї ОМБр Денис Ярославський.

День Харкова та День Незалежності – в підземеллі

На тлі безперервної загрози з неба життя в Харкові продовжує переміщуватися під землю. Цьогоріч мерія повідомила: усі святкові заходи для Дня Харкова, Дня Державного Прапора та Дня Незалежності відбудуться в метро. Задля цього протягом вихідних зачинятимуть окремі станції на всіх трьох гілках підземки.

Тривожна ситуація на півночі Куп’янська

Окупанти намагаються «просочитися» до Куп’янська. Нюанси щодо подій різняться у військової адміністрації, оборонців та аналітиків. Проте все зводиться до того, що ворог максимально наблизився до адміністративних меж міста та продовжує наступ, не знижуючи активність.

«У Куп’янську в них, незважаючи на те, що малі групи проходять, тих успіхів, про які вони розповідають, там немає. Вони вже кілька місяців розповідали, що вони в північній частині міста стоять і вже хазяїни. Це не так, але, в принципі, знов-таки, будемо чесні, росіяни там зараз ще недостатньо втратили момент для того, щоб відкотитися і почати зализувати рани. Усе ще триває активна фаза», – повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Військовий аналітик «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець назвав ситуацію на Куп’янському напрямку складною та тривожною. За його даними, росіяни вже прориваються на північ райцентру.

«Він прорвався у двох місцях – район міського цвинтаря та АЗС «УкрАвтоГаз», і дві вулиці – Мечникова і Мічуріна. Раніше, крім того, вони зайняли північну частину, кілька кварталів або вулиць, селища Мирове (колишня Московка). Протягом кількох останніх діб ЗСУ контратакували у районі вулиць Мечникова і Мічуріна, і потіснили супротивника, обмеживши його вклинення. Однак у районі кладовища і АЗС втрималися штурмові групи противника, і в Мировому. Щоб заблокувати не тільки цю дорогу, яка на Великий Бурлук веде на Дворічну з Куп’янська, а й на Чугуїв. По цій дорозі, очевидно, здійснюється технічне забезпечення частин підрозділу ЗСУ, які обороняються в самому місті та на східному березі Осколу. Ситуація досить складна та тривожна для Куп’янського напрямку. Є можливість, що війська супротивника прорвуться. Тому що, наскільки я розумію, в ЗСУ недостатньо тут сил і засобів для того, щоб усунути цей прорив супротивника з його плацдарму на Осколі, на північ від міста», – вважає Машовець.

Проте в місцевій РВА поки що не підтверджують появу окупантів безпосередньо в Куп’янську. Хоча від того ситуація в місті не стає набагато кращою – воно під постійними обстрілами та атаками FPV-дронів.