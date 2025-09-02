Новини Харкова — головне 2 вересня: ситуація на Купʼянщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:18

Генштаб: ворог активізувався на Куп’янщині, за добу – 14 боїв

Про те, де зафіксували атаки росіян у Харківській області протягом доби, проінформував Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку було сім штурмів ЗС РФ біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися 14 разів біля Куп’янська, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе”, – зазначили у ГШ.

07:59

П’ять пожеж у лісах на Ізюмщині намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС

Про те, як минула доба на Харківщині, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілів у регіоні почалися чотири пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

“Поблизу с. Глинське Ізюмського району горіла суха трава на площі 80 гектарів та на території Піщанського лісництва – хвойна підстилка на площі 1,5 гектара. Ще одна пожежа сталася у селищі Слатине Харківського району, де горіла суха трава на площі 300 квадратів”, – пишуть рятувальники.

А в селі Оскіл Ізюмського району після ударів БпЛА спалахнули три будинки. З-під завалів одного з них пожежники витягли жінку 1960 року народження.

“У селі Борівське Куп’янського району горіли два приватних будинки та господарча споруда на площі 400 метрів квадратних. Загалом ліквідовано девʼять пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад вісім гектарів“, – зазначили у ДСНС.

Ще п’ять пожеж у лісах Ізюмського району досі намагаються загасити, додали рятувальники.

07:22

Ситуація в Мировому: росіяни знову заявляють про просування – чи правда це

Чи є зміни на фронті в Харківській області, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Попри твердження росіян про те, що армія РФ просунулась у Вовчанську та Синельниковому, аналітики не помітили змін на Південно-Слобожанському напрямку. Бої йшли в районі Липців та Глибокого.

“Оцінка просування російських військ: український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 1 вересня, що російські війська просунулися на північ від Тополі (на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) та на північ від Куп’янська”, – зазначили в ISW.

Також росіяни заявили про своє просування у центральній та південній частині Мирового (раніше – Московка), що на півночі від Куп’янська. Проте експерти не підтверджують цю інформацію.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), але Машовець та ще один відомий російський блогер, пов’язаний з Кремлем, спростували ці твердження”, – пишуть аналітики.

Також фейковою виявилася інформація ворога про окупацію Дружелюбівки – населеного пункту на сході від Борової.