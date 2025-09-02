Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине
08:18
Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев
О том, где зафиксировали атаки россиян в Харьковской области в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении было семь штурмов ВС РФ возле Глубокого и Волчанска.
На Купянском – враг пытался прорваться 14 раз возле Купянска, Петропавловки и Степной Новоселовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе», – добавили в ГШ.
07:59
Пять пожаров в лесах на Изюмщине пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС
О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, в результате обстрелов в регионе начались четыре пожара в Изюмском, Купянском и Харьковском районах.
«Вблизи с. Глинское Изюмского района горела сухая трава на площади 80 гектаров и на территории Песчанского лесничества – хвойная подстилка на площади 1,5 гектара. Еще один пожар произошел в пос. Слатино Харьковского района, где горела сухая трава на площади 300 квадратов», – пишут в ГСЧС.
А в селе Оскол Изюмского района после ударов БпЛА загорелись три дома. Из-под завалов одного из них пожарные вытащили женщину 1960 года рождения.
«В с. Боровское Купянского района горели два частных дома и хозяйственная постройка на площади 400 метров квадратных. В общей сложности ликвидированы девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более восьми гектаров», – отметили в ГСЧС.
Еще пять пожаров в лесах Изюмского района до сих пор пытаются потушить, добавили в спасатели.
07:22
Ситуация в Мировом: россияне вновь заявляют о продвижении – правда ли это
О том, есть ли изменения на фронте в Харьковской области, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Несмотря на утверждения россиян о том, что армия РФ продвинулась в Волчанске и Синельниково, аналитики не заметили изменений на Южно-Слобожанском направлении. Бои шли в районе Липцев и Глубокого.
«Оценка продвижения российских войск: украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись к северу от Тополи (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска», – отметили в ISW.
Также россияне заявили о своем продвижении в центральной и южной части Мирового (ранее – Московка), что на севере от Купянска. Однако эксперты не подтверждают эту информацию.
«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Тищенковке (к северо-западу от Купянска), но Машовец и еще один известный российский блогер, связанный с Кремлем, опровергли эти утверждения», – пишут аналитики.
Фейковой оказалась и информация врага об оккупации Дружелюбовки – населенного пункта на востоке от Боровой.
