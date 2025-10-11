Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:38
Пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано атакували Чугуїв
Про атаку мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла близько 22:40.
«Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків», – писала Мінаєва.
Пізніше вона уточнила, що пожежа вже контрольована. Життєдіяльність міста стабільна.
«Електропостачання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці», – розповіла Мінаєва.
